Cancelada la edición 2026 del festival internacional de cómic de Angulema

La edición 2026 del festival de cómic de Angulema, en el suroeste de Francia, prevista para finales de enero, está oficialmente "anulada", indicaron el lunes a AFP los abogados de la empresa organizadora del evento, uno de los más importantes del mundo del sector.

Desde hace varias semanas, esta cita internacional del cómic estaba en peligro debido a las críticas de autores y editoriales a la empresa organizadora, 9e Art+, a la que reprochan opacidad y supuestas prácticas comerciales abusivas.

"La edición 2026 está anulada", indicó Vincent Brenot, añadiendo que esta decisión es la "simple consecuencia" de la posición de las entidades públicas financiadoras del festival que instaron a los organizadores a suspender el evento.

Es la primera vez desde su creación en 1974, fuera del periodo de covid, que el certamen no se llevará a cabo.

La empresa 9e Art+, que organiza el festival desde 2007, estaba en el ojo del huracán tras las críticas por su gestión, pero también por el despido, en 2024, de una de sus empleadas tras presentar una denuncia por violación.

Su reciente renovación para organizar el evento después de 2027, cuando expira su contrato actual, ya desató una fuerte protesta. La asociación que tiene los derechos del festival canceló entonces el acuerdo.

Numerosos autores anunciaron que iban a boicotear el evento, que debía celebrarse del 29 de enero al 1 de febrero de 2026.

Las editoriales también afirmaron que la realización de esta edición se tambaleaba, tras haberse "roto" la confianza con los organizadores.

"La edición 2026 del festival no podrá materialmente celebrarse en las condiciones apropiadas", detallaron los abogados de 9e Art+ en un comunicado.

"Esta situación no es en ningún caso una elección de la empresa 9e Art+, cuya única razón de ser es el FIBD [Festival Internacional del Cómic], sino una decisión unilateral tomada sin consulta por los financiadores públicos", agregaron.

En el comunicado, la empresa 9e Art+ afirma estar preocupada "por las consecuencias humanas y económicas de la ausencia de la edición 2026" y señala la "grave incertidumbre" que pesa sobre la edición 2027, cuya "organización (les) pertenece jurídicamente".

Este festival es considerado uno de los encuentros internacionales más importantes del mundo de la historieta.

Autores argentinos como José Muñoz o el brasileño Marcello Quintanilha han sido premiados en el certamen. En la edición de 2025, España fue el país invitado.

