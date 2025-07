Cancelado el desfile naval por el Día de la Flota Rusa debido a "razones de seguridad"

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - Kremlin ha anunciado este domingo que el principal desfile naval planeado por el Día de la Flota Rusa que se celebra anualmente el último domingo de julio, ha quedado cancelado por razones de seguridad, si bien no ha dado más detalles al respecto. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha limitado a confirmar la noticia indicando que la decisión se ha debido "a la situación general y a razones de seguridad, que son primordiales", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS. Previamente, el Comité de Transporte de San Petersburgo había informado de que el desfile naval no se celebraría en 2025: "Los eventos dedicados a la celebración del Día de la Flota Rusa no se celebrarán en aguas de San Petersburgo el 27 de julio", había indicado. Asimismo, el organismo había agregado que los fuegos artificiales y el desfile de embarcaciones de vela, remo, motorizadas y motos acuáticas han quedado cancelados.

