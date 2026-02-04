Cancelado el primer entrenamiento del descenso femenino olímpico

El primer entrenamiento oficial para el descenso femenino del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina (6-22 febrero), previsto el jueves, quedó cancelado por fuertes nevadas en Cortina d'Ampezzo, anunciaron este miércoles los organizadores.

"Teniendo en cuenta las nevadas en curso y las previsiones meteorológicas para el jueves, el primer entrenamiento para el descenso quedó cancelado", indicó el Comité de Organización de Milán Cortina 2026 en un breve comunicado.

Desde el inicio del miércoles, la nieve caía con fuerza en Cortina, donde tendrán lugar las pruebas del esquí alpino femenino.

Otros dos entrenamientos oficiales, el viernes y el sábado, precederán si la meteorología lo permite al descenso femenino del domingo, la prueba reina del esquí alpino.

Habrá que esperar al menos hasta el viernes para ver en acción a la estadounidense Lindsey Vonn, que se lesionó la rodilla izquierda el pasado viernes en Crans Montana pero que está decidida a participar en estos Juegos a sus 41 años.

Con el ligamento cruzado anterior de esa rodilla roto y el menisco dañado, Vonn quiere buscar una medalla épica en una pista muy especial para ella, donde se ha impuesto en doce ocasiones.

Los entrenamientos oficial deben servir para ello como evaluación antes de la participación en los que serían sus quintos Juegos Olímpicos.