Cancelado un torneo juvenil de básquet en Abu Dabi por motivos de seguridad

La Euroliga, organizadora principalmente del mayor torneo europeo de clubes de básquetbol, anunció este sábado la cancelación de una competición de categoría Sub-18 que estaba teniendo lugar en Abu Dabi, debido a la situación geopolítica.

La fase clasificatoria del torneo "NextGen Euroleague", que reunía en la capital emiratí a varias formaciones europeas juveniles, quedó anulada "para garantizar la seguridad de todos los participantes" y "teniendo en cuenta la situación en la región", indicó la Euroliga en su comunicado.

Esta decisión se tomó por las fuertes tensiones en Abu Dabi tras la respuesta de Teherán en varios puntos del Golfo este sábado, después de los bombardeos de Estados Unidos en Irán, que lanzó a su vez salvas de misiles contra distintos objetivos.

Emiratos Árabes Unidos anunció haber interceptado misiles iraníes pero se escucharon explosiones en Abu Dabi, donde un civil murió, según el Ministerio de Defensa local.

El torneo de básquet había comenzado el sábado con un partido entre las formaciones Sub-18 del Mónaco y del Aris Salónica griega.

Ese duelo fue interrumpido una primera vez, antes de que se decidiera la suspensión definitiva.