Cancelan Copa Mundial de Clavados en estado de Jalisco por restricciones de seguridad

La segunda fecha de la Copa Mundial de Clavados de 2026, que debía celebrarse en marzo en Zapopan, estado de Jalisco, fue cancelada por World Aquatics para evitar exponer a un riesgo a los deportistas luego los hechos de violencia que se registraron en México.

"Esta decisión se produce tras las restricciones de viaje impuestas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las advertencias de viaje que limitan o desaconsejan viajar a México, y en consecuencia, no autorizan la participación de sus selecciones nacionales", informó el jueves World Aquatics (Federación internacional de deportes acuáticos) en un comunicado.

"La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad para World Aquatics", apuntó el organismo que dejó abierta la posibilidad de albergar la Copa de Clavados en un futuro nuevamente en Zapopan, vecina a Guadalajara.

World Aquatics decidió cancelar el torneo, que estaba programado para realizarse entre el 5 y el 8 de marzo, tras una consulta realizada con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco, estado donde se encuentra el Centro Acuático Panamericano, sede donde se habría realizado la competencia.

Fue precisamente en el estado de Jalisco donde el domingo, luego de un operativo del Ejército mexicano, fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el domingo estalló una ola de violencia con epicentro en Jalisco que se extendió a otros estados de México.

El mismo domingo, a causa de la violencia, fueron cancelados cuatro partidos de fútbol: Querétaro-Juárez (primera divisón), Tapatío-Tlaxcala y Jaiba Brava-Correcaminos (segunda división) y Guadalajara-América (liga femenina).

Por otro lado, esta semana en México se celebran sin contratiempos dos torneos profesionales de tenis: el WTA 500 de Mérida y el ATP 500 de Acapulco.