Cancelan varios vuelos desde Estambul a Teherán

La aerolínea turca Turkish Airlines y dos aerolíneas iraníes cancelaron el viernes sus vuelos hacia Teherán desde Estambul, en un contexto de amenazas estadounidenses de ataque contra Irán, anunció el aeropuerto de la ciudad turca.

Otros cuatro vuelos previstos para el sábado, dos de ellos de Turkish Airlines, también fueron cancelados, pero otros seis se mantienen por el momento.

Un vuelo de Turkish Airlines con destino a Tabriz (noroeste de Irán), programado inicialmente para las 01:45 (22:45 GMT) del sábado, también fue cancelado, según el panel de salidas del aeropuerto.

Las autoridades turcas no han dado instrucciones específicas a los viajeros turcos que deseen viajar al país.

Turquía comparte una frontera de unos 550 km con Irán y tres pasos fronterizos terrestres.