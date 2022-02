Cancelan vuelos mientras EEUU se alista para gran tormenta

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos, los gobernadores pidieron a los residentes que no salgan a la carretera y las escuelas cerraron mientras gran parte de Estados Unidos se preparaba para una potente tormenta invernal que dejará a millones de residentes bajo fuertes nevadas y lluvias heladas.

La ola de frío, que se espera que comience a llegar el martes en la noche, dejó a un gran número de estados desde Nuevo México a Vermont bajo alertas y avisos por tormenta invernal. Es posible que en Michigan caigan más de 30 centímetros (un pie) de nieve, luego de la tormenta del noreste que el fin de semana pasado barrió con ventiscas muchas partes de la Costa Este.

“Será un sistema muy desordenado y dificultará mucho viajar", apuntó Marty Rausch, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en College Park, Maryland.

La posible trayectoria de la tormenta se extendía hasta el sur de Texas, donde hace casi un año una catastrófica helada congeló el sistema eléctrico regional causando uno de los peores apagones en la historia de Estados Unidos. El gobernador, Greg Abbott, señaló que el estado está preparado. La previsión apunta que las temperaturas no bajarán tanto como en febrero de 2021 y que el sistema no azotará tan fuerte la región esta vez.

“Nadie puede garantizar que no habrá" apagones causados por la demanda de electricidad, afirmó Abbott el martes. “Pero trabajaremos para lograrlo, y lo que estamos preparados para conseguir es que esa electricidad vaya a mantenerse en todo el estado”.

Las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos previstos para el miércoles en todo el país, según mostró la web de rastreo del tráfico aéreo FlightAware.com, incluyendo más de la mitad de los programados en St. Louis. En un esfuerzo por evitar las consecuencias de la tormenta, Southwest Airlines anunció el martes que suspendería todas sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Lambert de St. Louis y las del jueves en el Love Field de Dallas.

El gobernador de Missouri, Mike Parson, declaró el estado de emergencia mientras las escuelas y universidades pasaban a las clases online o las cancelaban por completo.

El Servicio dijo que se esperaban entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas) de nieve para el jueves por la mañana en partes de las Rocosas y el centro del país, al tiempo que se esperaban heladas desde Texas hasta el Valle de Ohio.

El miércoles y el jueves es posible que caigan de 20 a 36 centímetros (8 a 14 pulgadas) de nieve en partes de Michigan, incluso en Detroit, agregó. Entre el miércoles y el viernes por la mañana se pronosticaban de 23 a 36 centímetros (9 a 14 pulgadas) de nieve en el noroeste de Ohio.

Los periodistas de The Associated Press Julie Walker en Nueva York; Jill Bleed en Little Rock, Arkansas; Ken Miller en Oklahoma City; John O’Connor en Springfield, Illinois; Terry Wallace en Dallas y Jeff Martin en Woodstock, Georgia, contribuyeron a este despacho.