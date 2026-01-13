Cancelo regresa al Barcelona cedido por el Al-Hilal

13 ene (Reuters) - El defensa portugués João Cancelo ha regresado al Barcelona ⁠después de que ⁠el campeón español fichara al jugador de 31 años, cedido por el equipo saudí ⁠Al-Hilal ‌para el ​resto de la temporada.

Cancelo jugó un año en ​el Barcelona tras ser cedido por el Manchester ‌City en 2023 y disputó ‌32 partidos de ​LaLiga. El tres veces ganador de la Premier League se unió al Al-Hilal en agosto de 2024.

"El FC Barcelona y el Al-Hilal Saudi FC han llegado a un acuerdo para la cesión del lateral portugués hasta final de temporada. ⁠Llevará el dorsal número dos", informó el Barcelona en un ​comunicado este martes.

Dos lesiones en los isquiotibiales dejaron fuera de juego a Cancelo durante más de dos meses el año pasado, pero regresó a tiempo para el Mundial de Clubes, donde fue clave con ⁠una asistencia cuando el Al-Hilal eliminó al Manchester City por ​4-3 en octavos de final.

Cancelo, que forma parte de la selección portuguesa que ganó la Nations League en 2018-19, ‍marcó dos goles y dio dos asistencias en la exitosa campaña de Portugal para clasificarse para el Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

El Barcelona, líder ​de LaLiga, visita el jueves al Racing en partido de Copa del Rey. (Información de Chiranjit Ojha en Bengaluru, edición de David Goodman, ‍edición en español de Jorge Ollero Castela)