Cáncer de próstata de Björn Borg en remisión tras operación en 2024, confirma AP

NUEVA YORK (AP) — El extenista Björn Borg le confirmó a The Associated Press que está en remisión de cáncer de próstata después de una operación en 2024 tras revelar en el último capítulo de su autobiografía “Heartbeats” que le diagnosticaron cáncer de próstata “extremadamente agresivo”.

“No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. Todo el proceso no es algo divertido”, dijo Borg, de 69 años, en una reciente entrevista en video con la AP desde su casa en Estocolmo. “Pero estoy bien. Estoy bien. Y me siento muy bien”.

Borg ganó 11 títulos individuales de Grand Slam: seis en el Abierto de Francia de 1974 a 1981, y cinco seguidos en Wimbledon de 1976 a 1980, antes de alejarse del tenis a los 26 años, aunque regresó brevemente más tarde.

En el libro habla a profundidad de su sorprendentemente temprana retirada, además de su consumo de drogas y sus relaciones con mujeres, sus padres y sus hijos. El libro se publicará en Gran Bretaña el 18 de septiembre y en Estados Unidos el 23 de septiembre.

Borg, conocido por su privacidad, dijo que lo escribió junto a su esposa, Patricia, durante aproximadamente dos años y medio.

“Pasé por momentos difíciles, pero (es) un alivio para mí hacer este libro”, dijo Borg. “Me siento mucho mejor”.

Dijo que se había estado haciendo pruebas para el cáncer de próstata “durante muchos, muchos años”, porque, añadió, “la cuestión es que no sientes nada, te sientes bien, y luego simplemente sucede”.

Hubo un resultado que sus médicos encontraron preocupante en septiembre de 2023, por lo que querían hacer seguimientos, dijo.

Borg recibió la noticia justo antes de volar a Canadá para servir como capitán del Equipo Europa en la Copa Laver, y los médicos dijeron que no debería ir.

“Por supuesto que fui a Vancouver. No escuché”, dijo.

Después del evento, regresó a Suecia y fue al hospital a las siete de la mañana al día siguiente para más pruebas que confirmaron el diagnóstico de cáncer. La cirugía se programó para febrero de 2024, un tiempo de espera que Borg describió a la AP como “psicológicamente... muy difícil, porque ¿quién sabe qué va a pasar?”

Borg dijo que sus pruebas más recientes resultaron limpias en agosto.

“Ahora tengo un nuevo oponente en el cáncer, uno que no puedo controlar", escribió. "Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”

___

