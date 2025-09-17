Canciller alemán Merz acusa a Putin de asesinato y de intentar desestabilizar Occidente

BERLÍN, 17 sep (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, acusó el miércoles al presidente ruso, Vladimir Putin, de asesinar e intentar desestabilizar a Occidente saboteando y poniendo a prueba sus límites, en una intervención en un debate parlamentario en el que se enfrentó a la oposición de extrema derecha.

Merz afirmó que las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo polaco y rumano formaban parte de una larga tendencia a poner a prueba los límites de Occidente.

"Putin lleva mucho tiempo poniendo a prueba las fronteras, saboteando. Está espiando, está asesinando, está intentando desestabilizarnos. Rusia quiere desestabilizar nuestras sociedades", afirmó Merz.

Afirmó que una rendición de Ucrania ante Rusia era inaceptable.

"Una paz dictada, una paz sin libertad, animaría a Putin a buscar su próximo objetivo", afirmó.

Merz también ha criticado anteriormente a Putin como criminal de guerra, lo que ha llevado al Kremlin a decir que las opiniones del líder alemán sobre las conversaciones de paz ucranianas deben ser ignoradas.

El Kremlin niega que sus fuerzas hayan cometido crímenes de guerra en Ucrania y también ha tachado de disparate las acusaciones de Yulia Navalnaya, esposa del fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni, de que su marido fue asesinado en prisión.

El apoyo alemán a Ucrania ha suscitado las críticas de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), cuya líder, Alice Weidel, acusó el miércoles a Merz de "hacerse pasar por un político global y señor de la guerra". Jens Spahn, aliado de Merz, dijo a su vez que Weidel se estaba convirtiendo en defensora de Rusia. (Información de Ludwig Burger, Miranda Murray y Andreas Rinke; redacción de Matthias Williams; editado en español por Irene Martínez)