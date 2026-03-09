Canciller alemán Merz dice que elección estatal no afectará a su coalición

BERLÍN, 9 mar (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que las elecciones celebradas el domingo en el estado sureño de Baden-Wurtemberg fueron un resultado "amargo" para los conservadores, pero no afectarán al Gobierno de Berlín, ya que volvió a descartar la cooperación con la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

El resultado oficial preliminar de la votación situó a los Verdes algo por delante de los democristianos (CDU) de Merz, lo que deja a los dos partidos en condiciones de continuar la coalición que ha gobernado Baden-Wurtemberg durante la última década.

El canciller reiteró su rechazo a cooperar con la AfD, que quedó en tercer lugar, lo que confirma su posición como el mayor partido de la oposición en Alemania, incluso fuera de su bastión en los estados del este.

Merz dijo que el resultado se debe en gran medida a la popularidad del candidato principal de los Verdes, Cem Ozdemir, un moderado exministro de Agricultura con un perfil más consolidado que su rival de 37 años de la CDU, Manuel Hagel.

Asimismo, indicó que había hablado con los líderes de sus socios de coalición socialdemócratas (SPD) en Berlín y prometió avanzar más rápidamente con las reformas de la economía, que está saliendo de dos años de recesión.

"Estamos de acuerdo en que este resultado no tendrá ningún impacto en la coalición aquí en Berlín. Continuaremos con nuestro trabajo", dijo en una rueda de prensa en la sede de la CDU en Berlín.

"Tenemos que recuperar el terreno que hemos perdido en Alemania durante muchos años y décadas, y tanto nosotros en la coalición como el SPD somos conscientes de ello", afirmó, comprometiéndose a lograr "Avances más sustanciales" con las reformas económicas prometidas.

Inicialmente rezagados en la carrera, los Verdes alcanzaron a los democristianos de Merz a medida que se acercaban las elecciones, ayudados por la popularidad de Ozdemir. Pero el resultado final de las elecciones, celebradas con una mezcla de representación directa y proporcional, dejó a los dos partidos con el mismo número de escaños en el Parlamento estatal. (Reporte de James Mackenzie; editado en español por Carlos Serrano)