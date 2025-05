Canciller alemán merz no descarta recurrir a un préstamo de la ue para defensa

Por Andrew Gray y Thomas Escritt

BRUSELAS, 9 mayo (Reuters) - Friedrich Merz no descartó el viernes, durante su primer viaje a Bruselas como canciller alemán, la posibilidad de recurrir a préstamos comunes de la Unión Europea para defensa, pero dijo que sólo podría ser en circunstancias excepcionales, ya que le preocupa el aumento de la deuda mundial.

Alemania, la mayor economía de la UE y fiscalmente prudente, ha rechazado tradicionalmente el endeudamiento común, con la excepción de la pandemia de COVID, cuando se utilizó para financiar proyectos de recuperación.

No obstante, la creciente hostilidad rusa hacia Europa tras la invasión de Ucrania y el temor a que Estados Unidos no acuda en ayuda de los aliados de la OTAN ha reforzado las peticiones de que Berlín haga otra excepción para reforzar la seguridad regional.

Merz, que tomó posesión de su cargo el martes, dijo en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no quiere adelantarse a las conversaciones de su gobierno y de la UE sobre las distintas opciones de financiación.

Cuando se le preguntó por la deuda común, repitió el mantra alemán de que el principio rector debe seguir siendo que la UE sólo debe endeudarse en circunstancias excepcionales, sin decir si cree que la situación actual puede calificarse de tal.

"Tuvimos la situación excepcional de la pandemia de coronavirus y ahora nos enfrentamos a un nuevo gran reto: el establecimiento -o restablecimiento- de la capacidad de defensa de la Unión Europea", dijo Merz. "Estamos buscando formas de financiar esto".

Merz afirmó en vísperas de las elecciones federales alemanas que Europa necesita independizarse de Estados Unidos en materia de seguridad. Antes de asumir el cargo, impulsó un paquete fiscal histórico en el Parlamento que permitirá a su gobierno aumentar de forma drástica el gasto en defensa nacional, lo que sugiere que adoptará una postura más firme en materia de defensa que su predecesor.

Merz es también un conservador que aboga desde hace tiempo por la rectitud fiscal. El viernes declaró estar "preocupado por el constante aumento de la deuda nacional en todo el mundo, no sólo en Europa, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos. Y me pregunto cuánto tiempo será posible no sólo refinanciar la deuda en sí, sino también financiar el pago de los intereses. No podemos seguir endeudándonos indefinidamente".

(Reporte de Andrew Gray en Bruselas y Thomas Escritt y Miranda Murray en Berlín; escrito por Sarah Marsh; editado en español por Carlos Serrano)