Canciller alemán pide un reinicio de las relaciones con EEUU ante desmoronamiento del antiguo orden

Por Andreas Rinke, James Mackenzie y Humeyra Pamuk

MÚNICH/BERLÍN, 13 feb (Reuters) - El canciller alemán Friedrich Merz pidió el viernes una Europa más fuerte para restablecer sus lazos con Estados Unidos, con el deseo de que Washington "repare y reviva la confianza" en una nueva y peligrosa era de política de grandes potencias, ahora que el antiguo orden mundial se desmorona.

En la inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Merz advirtió de que Estados Unidos no puede actuar en solitario, pero también dijo que Europa debe reforzar sus propias defensas y mencionó conversaciones confidenciales con Francia sobre la disuasión nuclear.

El discurso subrayó cómo los líderes europeos buscan cada vez más trazar un camino independiente tras un año de agitación sin precedentes en las relaciones transatlánticas, y, al mismo tiempo, se esfuerzan por mantener su alianza con Washington.

Siguiendo el ejemplo de quienes advierten que el orden internacional basado en normas está a punto de destruirse, Merz dijo: "Me temo que debemos decirlo aún más claramente: este orden, por imperfecto que fuera incluso en su mejor momento, ya no existe de la misma forma".

Pasando al inglés al final, Merz dijo: "En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para actuar en solitario. Queridos amigos, formar parte de la OTAN no solo es una ventaja competitiva para Europa. También lo es para Estados Unidos".

"Así que reparemos y revivamos juntos la confianza transatlántica", añadió.

RUBIO ADOPTA UN TONO MÁS AMABLE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también había dicho que las relaciones transatlánticas se enfrentaban a un "momento decisivo" en un mundo en rápida evolución, pero adoptó un tono más conciliador que contrastó con las declaraciones del vicepresidente JD Vance en 2025.

En la misma reunión de altos funcionarios de seguridad celebrada el año pasado, Vance atacó a los aliados europeos en un discurso que marcó el inicio de una serie de enfrentamientos con los socios de Washington, que se enfrentan a innumerables amenazas, desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta las enormes perturbaciones en el comercio mundial.

"Creo que estamos en un momento decisivo (...) el mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos", dijo Rubio antes de partir hacia Múnich.

"Francamente, el Viejo Mundo ha desaparecido, el mundo en el que crecí, y vivimos en una nueva era en la geopolítica, y eso va a requerir que todos reexaminemos cómo es y cuál va a ser nuestro papel", agregó.

"(Estados Unidos está) profundamente vinculado a Europa, y nuestros futuros siempre han estado vinculados y seguirán estándolo", dijo Rubio, que es un posible rival de Vance para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2028. "Así que tenemos que hablar de cómo será ese futuro". (Reporte de Humeyra Pamuk, Sarah Marsh, Andrew Gray, Mark John, Ludwig Burger, Andreas Rinke, Jacob Gronholt-Pedersen y James Mackenzie; redacción de Sarah Marsh y Matthias Williams; edición en español de Javier López de Lérida)