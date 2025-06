Canciller alemán regresa de Washington confiado en compromiso de EEUU con la OTAN

BERLÍN (AP) — Un día después de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, el canciller alemán Friedrich Merz dijo el viernes que encontró un gobierno de Estados Unidos abierto al diálogo y regresó a Alemania confiado en que Washington sigue comprometido con la OTAN.

Merz describió su reunión en la Oficina Oval y el almuerzo con Trump como constructivos pero también francos, señalando que ambos expresaron diferentes puntos de vista sobre Ucrania.

"Ayer, en la reunión en la Oficina Oval, expresé una postura claramente diferente sobre el tema de Ucrania a la que había tomado Trump, y no sólo no hubo objeciones, sino que lo discutimos en detalle nuevamente durante el almuerzo", dijo Merz en Berlín tras su regreso.

La reunión del jueves en la Casa Blanca representó la primera vez que ambos mandatarios se sientan cara a cara. Merz, quien se convirtió en canciller en mayo, evitó el tipo de confrontaciones en la Oficina Oval que han complicado a otros gobernantes, entre ellos Volodymyr Zelenskyy de Ucrania y Cyril Ramaphosa de Sudáfrica.

Los dos mandatarios comenzaron con cortesías. Merz le presentó a Trump un certificado de nacimiento enmarcado en oro del abuelo del presidente, Friedrich Trump, quien emigró de Kallstadt, Alemania. Trump calificó a Merz como un "hombre fácil de tratar".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. El gobierno estadounidense, dijo, está abierto al diálogo, escucha y está dispuesto a aceptar opiniones diferentes.

Añadió que el diálogo debe ser recíproco: "Dejemos de hablar de Donald Trump con el dedo levantado y la nariz arrugada. Tienes que hablar con él, no sobre él".

Señaló que también se reunió con senadores en el Capitolio, instándolos a reconocer la magnitud del rearme ruso.

"Por favor, observen hasta dónde está llegando el armamento de Rusia, lo que están haciendo actualmente allí; obviamente no tienen idea de lo que está sucediendo", dijo que les comentó. "En resumen, pueden hablar con ellos, pero no deben dejarse intimidar. De todos modos, no tengo esa inclinación".

Merz, quien habla inglés con fluidez, enfatizó la necesidad de confianza transatlántica y dijo que le recordó a Trump que los aliados son importantes.

"Nos guste o no, seguiremos dependiendo de Estados Unidos por mucho tiempo", aseveró. "Pero también se necesitan socios en el mundo, y los europeos, especialmente los alemanes, son los socios más adecuados.

"Esta es la diferencia entre los sistemas autoritarios y las democracias: los sistemas autoritarios tienen subordinados. Las democracias tienen socios, y queremos ser esos socios en Europa y con Estados Unidos".

Reiteró que Estados Unidos sigue comprometido con la OTAN, especialmente ahora que Alemania y otros países están aumentando su gasto en defensa.

Trump ha sugerido anteriormente que Estados Unidos podría abandonar sus compromisos con la alianza si los países miembros no cumplen con los objetivos de gasto en defensa.

“No tengo absolutamente ninguna duda de que el gobierno estadounidense está comprometido con la OTAN, especialmente ahora que todos hemos dicho que estamos haciendo más. Estamos asegurando que también podamos defendernos en Europa, y creo que esta expectativa no era injustificada”, dijo Merz.

“Hemos sido pasajeros de las garantías de seguridad estadounidenses durante años, y ahora estamos cambiando eso”, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.