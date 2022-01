Canciller alemán scholz insta a la vacunación obligatoria contra el covid-19 para todos los adultos

Por Joseph Nasr y Riham Alkousaa

BERLÍN, 12 ene (Reuters) - El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo el miércoles en el Parlamento que la vacunación contra el virus COVID-19 debería ser obligatoria para todos los adultos, haciendo caso omiso a las críticas de los diputados opositores, que le acusaron de fomentar las divisiones sociales.

La primera sesión de control parlamentario de Scholz como canciller se produjo el mismo día en que Alemania informó de un récord de 80.430 nuevas infecciones debido a la altamente contagiosa variante ómicron.

Scholz indicó que las medidas tomadas por su nuevo gobierno para endurecer los controles en la vida pública y aumentar las dosis de refuerzo habían evitado un dato aún peor. Los casos per cápita de Alemania son un tercio de la media de la Unión Europea, según Our World in Data.

No obstante, es probable que los contagios sigan aumentando, por lo que es necesaria la vacunación obligatoria, dijo Scholz. Esta posibilidad, que fue considerada durante mucho tiempo un tabú en Alemania, está ganando adeptos, ya que la proporción de no vacunados sigue siendo mucho menor a la de muchas otras naciones de Europa occidental.

"Con la decisión de no vacunarse, en última instancia uno no está tomando una decisión solo para sí mismo, sino también para otros 80 millones de personas", dijo sobre un asunto que levanta pasiones en todo el mundo, mientras algunos empleadores y autoridades empiezan a insistir en la inoculación.

La sesión de preguntas y respuestas fue interrumpida al principio, cuando los legisladores de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) mostraron carteles con la leyenda "libertad en lugar de división".

Con anterioridad, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reunió en el Palacio de Bellevue, en Berlín, con ciudadanos escépticos a la inoculación obligatoria y otros que la apoyaban. "La vacunación obligatoria significa un debate obligatorio", afirmó.

Recientes encuestas del Instituto Civey y de la emisora ARD muestran que cerca de dos tercios de los alemanes está a favor de la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus.

(Reporte de Joseph Nasr, Riham Alkousaa y Zuzanna Szymanska; escrito por Sarah Marsh; editado en español por Carlos Serrano)