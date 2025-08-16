Canciller alemán sugiere que la cumbre Trump-Putin-Zelenski tenga lugar en Europa

La cumbre entre Trump, Zelenski y Putin podría celebrarse en Europa, sugirió el sábado el canciller alemán, a pesar de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso.

“Creo (...) que dicha reunión tripartita se celebrará. La fecha y el lugar aún están por definirse (...) Hemos propuesto que el lugar sea en Europa”, declaró Friedrich Merz en una entrevista con las cadenas alemanas NTV y RTL, emitida el sábado y de la que AFP obtuvo una copia textual con antelación.

“Quizás este debería ser el lugar donde estas conversaciones se celebren de forma permanente”, añadió el líder alemán, sin mencionar ninguna ciudad o país en particular.

“Son cuestiones de detalle. Solo se aclararán en los próximos días o incluso en las próximas semanas”, continuó Merz.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin en marzo de 2023 por el traslado “ilegal” de niños ucranianos a Rusia.

El sábado, los líderes europeos dijeron que estaban listos para facilitar una cumbre entre Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin al día siguiente de la reunión en Alaska entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso sobre el conflicto en Ucrania.