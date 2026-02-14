Canciller chino pide a la UE no culpar a Pekín por los problemas del bloque

El canciller chino dijo a sus homólogos francés y alemán que Pekín no es responsable de los problemas económicos y de seguridad de Europa, al tiempo que impulsó una mayor cooperación en una cumbre celebrada en Múnich, informó su oficina en un comunicado.

El ministro Wang Yi hizo esas declaraciones en una reunión el viernes con el francés Jean‑Noël Barrot y el alemán Johann Wadephul al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El canciller buscó promover a China como un socio confiable de la Unión Europea (UE), en un momento en que el bloque está tratando de reducir su dependencia tanto de Pekín como de un Estados Unidos cada vez más impredecible.

"El desarrollo de China es una oportunidad para Europa, y los desafíos de Europa no provienen de China", dijo Wang, según el comunicado.

Advirtiendo que "el unilateralismo, el protecionismo y la política de poder" están en aumento en el mundo, dijo que esperaba que Europa "aplicara una política racional y pragmática hacia China".

"Las dos partes son socios, no adversarios, la interdependencia no es un riesgo, los intereses entrelazados no son una amenaza y la cooperación abierta no perjudicará la seguridad", añadió.

La reunión se celebró en un contexto de tensiones comerciales entre las dos gigantescas economías y de disputas sobre lo que la UE considera el apoyo de China a la guerra de Rusia en Ucrania.

Wang también se entrevistó con la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, y le dijo que Pekín y Londres deberían "explorar más posibilidades de cooperación", mientras que ambas partes también discutieron sobre Ucrania e Irán.