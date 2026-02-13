Canciller chino Wang Yi dice busca profundizar cooperación comercial con Argentina

PEKÍN, 13 feb (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo el viernes que su país debe profundizar la cooperación en comercio, ciencia y tecnología, finanzas y minería con Argentina, según un comunicado de prensa.

Wang, quien se reunió con el canciller argentino, Pablo Quirno, en el marco de la Conferencia de Seguridad en Múnich, dijo que invitó a Argentina a aprovechar plataformas como la Exposición Internacional de Importaciones de China y la Feria de Cantón para impulsar el ingreso de más productos de alta calidad al mercado chino.

Quirno, por su lado, señaló que en el encuentro dialogaron sobre la ampliación de las ventas argentinas a China, nuevas inversiones y sobre el avance de proyectos como las represeas del sur de Argentina.

"China es nuestro segundo socio comercial y el intercambio ha crecido significativamente bajo la presidencia de Javier Milei", dijo Quirno en su cuenta oficial de X. (Reporte de Walter Bianchi y Eliana Raszewski; Editado por Lucila Sigal)