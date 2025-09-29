Canciller colombiana renuncia a visa estadounidense tras revocación de la de Petro

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, renunció el lunes a su visado estadounidense como "protesta" frente a la cancelación de este permiso al mandatario Gustavo Petro por declaraciones que hizo contra el gobierno de Donald Trump en una manifestación propalestina.

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa del presidente izquierdista por supuestos "actos imprudentes e incendiarios" durante una protesta en Nueva York contra la ofensiva militar israelí en Gaza, tras participar en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

El gobierno de Trump rechazó que Petro llamara "a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia" ante los manifestantes.

En respuesta a la decisión y en "solidaridad con el presidente", la canciller Villavicencio anunció su renuncia "irrevocable" al visado estadounidense.

"Él lo que hizo fue llamar al pacifismo", dijo la jefa de la diplomacia colombiana en una rueda de prensa.

"Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos también lo somos y renunciamos a ese documento", agregó Villavicencio, que defendió su decisión como una "postura de dignidad".

En la misma línea el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que "es posible" que se presenten más renuncias a la visa estadounidense dentro del gabinete, en "solidaridad" con Petro.

El mismo Benedetti ha dicho en el pasado que Estados Unidos le quitó la visa en dos ocasiones.

Petro, un acérrimo crítico del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu a quien tacha de "genocida", hizo un llamado a "las naciones del mundo" a aportar soldados para un ejército "más grande que el de Estados Unidos" para defender a los palestinos.

También propuso abrir una "lista de voluntarios colombianos" y aseguró que él mismo se enlistaría.

En 2024, el mandatario colombiano rompió relaciones con Israel por su ofensiva en Gaza, desatada en represalia por los ataques del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Petro y Trump, contrapuestos ideológicamente, mantienen una relación tensa por desacuerdos en temas como la deportación de migrantes, los aranceles estadounidenses y el enfoque del presidente estadounidense sobre la lucha antidrogas.

A mediados de septiembre, el gobierno estadounidense retiró a Colombia la certificación como aliado en su estrategia antinarcóticos, pero por ahora mantiene su multimillonaria ayuda económica y cooperación militar para combatir al narcotráfico en el principal país productor de cocaína en el mundo, según la ONU.

vd/lv/val