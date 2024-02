El canciller de Brasil, Mauro Vieira, convocó este lunes al embajador israelí y llamó a consultas al representante de Brasilia en Tel Aviv, a raíz de la crisis diplomática por las declaraciones del presidente Lula sobre el conflicto en Gaza.

La decisión del gobierno brasileño responde a "la gravedad de la decisión del gobierno de Israel", que declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva "persona non grata" por comparar la guerra contra Hamás en Gaza con el Holocausto, informó la cancillería en una nota.

En el breve comunicado, Vieira convocó al embajador israelí Daniel Zonshine a comparecer a una sede de la cancillería en Rio de Janeiro, donde se encuentra para asistir a la reunión de ministros del G20 esta semana. También llamó "a consultas" al represente brasileño en Israel, Frederico Meyer, que viajará el martes hacia Brasil.

El nuevo impase entre Brasil e Israel surgió el domingo cuando Lula comparó la ofensiva de Israel contra el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", dijo Lula desde la capital etíope Adís Abeba, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, tachó las declaraciones de Lula de "vergüenza" y declaró al presidente brasileño "persona non grata en el Estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe".

El gobierno israelí también convocó al embajador de Brasil y lo invitó a reunirse con el jefe de la diplomacia en el centro memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén.

Lula, de 78 años, calificó en noviembre de "acto de terrorismo" el ataque de Hamás el 7 de octubre, que dejó al menos 1.160 muertos, según un balance de la AFP con base en cifras israelíes. Los milicianos también capturaron a unas 250 personas, de las cuales 130 permanecen en Gaza, incluidas 30 que habrían muerto, según Israel.

Pero también consideró "desproporcionada" la respuesta militar de Israel, que ha dejado más de 29.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás desde 2007.

