Canciller de Colombia anuncia negociación con Ecuador en guerra arancelaria

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, anunció el jueves que su gobierno inició un proceso de "negociación" con Ecuador para desescalar la guerra comercial entre ambos países, desatada por diferencias sobre la guerra contra el narco.

Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30% a decenas de productos desde el domingo, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de no hacer suficiente para combatir al crimen organizado en la frontera común.

"Estamos en un proceso de negociación con Ecuador. Nosotros les hicimos una propuesta, ellos nos han hecho una contrapropuesta", dijo la titular colombiana de relaciones exteriores en entrevista con Blu Radio desde Washington, donde acompaña al presidente izquierdista Gustavo Petro en una visita oficial tras reunirse esta semana con su homólogo estadounidense Donald Trump.

En respuesta a los aranceles anunciados inicialmente por Noboa, el gobierno de Petro suspendió la venta de electricidad a Ecuador, que ha sido vital para abastecer la demanda interna de ese país en tiempos de dificultades para generar energía hidráulica.

Quito respondió con un alza del 900% en el precio del transporte de crudo colombiano por su oleoducto.

Villavicencio espera que su equipo se reúna con diplomáticos ecuatorianos este fin de semana "o a más tardar la próxima semana" para tratar con especial énfasis la tarifa al transporte de combustibles colombianos que considera "excesiva" e "inaceptable".

Noboa defiende los aranceles como una compensación por el dinero invertido en seguridad fronteriza, mientras Petro apuesta por un consenso y rechaza las acusaciones de su homólogo de una supuesta falta de cooperación.

Durante su primer encuentro con Trump en la Casa Blanca el martes, Petro pidió al presidente estadounidense mediar para superar la crisis con Noboa, un aliado de Washington.

Según dijo el mandatario colombiano, Trump le respondió que llamaría a Noboa.

Las cancilleres de ambos países tuvieron una primera reunión en Panamá la semana pasada tras las tensiones desatadas, aunque no trascendieron detalles sobre esa cita.

Las naciones sudamericanas comparten una frontera de unos 600 km, donde operan guerrillas colombianas y narcotraficantes.

Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de América Latina, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo. La gran mayoría de la droga pasa por Ecuador antes de ser transportada por sus puertos, principalmente con destino a Estados Unidos y Europa.