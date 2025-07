Canciller de Colombia renuncia en medio de polémica por impresión de pasaportes

BOGOTÁ, 3 jul (Reuters) - La canciller de Colombia, Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, renunció el jueves a su cargo en medio de una polémica al interior del Gobierno por un proceso administrativo para la impresión de pasaportes.

"En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que tengo, ya no me es posible ejecutar", dijo la funcionaria en una carta que publicó en su cuenta de X.

"Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público", explicó. (Reporte de Luis Jaime Acosta)