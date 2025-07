Canciller de Colombia renuncia por “diferencias” con el presidente Petro

La canciller de Colombia, Laura Sarabia, renunció este jueves por "diferencias" con el presidente Gustavo Petro, en medio de una crisis de gabinete por el que han pasado más de 50 ministros en menos de tres años de gobierno.

En un comunicado, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que no comparte "decisiones" que se han tomado "en los últimos días", sin dar detalles. Medios locales consideran que tiene que ver con desacuerdos sobre un contrato para la expedición de pasaportes.

"No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar", dijo Sarabia.

lv/nn