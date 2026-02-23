Canciller de Cuba acusa a EEUU de querer provocar una "catástrofe humanitaria" en la isla

El ministro cubano de Relaciones Exteriores aseguró el lunes en Ginebra que la "escalada agresiva" de Estados Unidos contra la isla busca provocar "una catástrofe humanitaria" en el país.

Estados Unidos "impone ahora un bloqueo energético y se propone crear una catástrofe humanitaria utilizando como pretexto la absurda aseveración de que Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional", dijo el canciller Bruno Rodríguez ante la Conferencia de Desarme en Ginebra.

En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido el embargo contra Cuba —vigente desde 1962— y ha presionado a otros países, entre ellos Venezuela, para que dejen de enviarle petróleo.