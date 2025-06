Canciller de Hacienda anuncia gasto histórico de $260.000 millones para revitalizar Reino Unido

LONDRES (AP) — La canciller de Hacienda de Reino Unido, Rachel Reeves, presentó el miércoles sus planes de gasto para los próximos años, en los que incluye grandes aumentos para las áreas de salud, defensa y vivienda, con lo que el gobierno laborista buscaba recuperar la iniciativa política.

Reeves, a quien muchos culpan por el declive de la popularidad del Partido Laborista desde que regresó al poder en julio, después de 14 años, delineó las prioridades de gasto e inversión del gobierno, con la esperanza de indicar a los votantes que el “cambio” prometido en las elecciones se está cumpliendo.

“Estamos renovando a Reino Unido”, afirmó a los legisladores. “Pero sé que demasiadas personas en demasiadas partes de nuestro país aún no lo sienten. La tarea de este gobierno, mi tarea como canciller, y el propósito de esta revisión de gastos, es cambiar eso”.

En su primera revisión de gastos —no se anunciaron impuestos—, Reeves comunicó una aportación de 190.000 millones de libras (260.000 millones de dólares) para los servicios públicos de Reino Unido, muchos de los cuales se han visto debilitados por las políticas de austeridad implementadas por el anterior gobierno conservador tras la crisis financiera global de 2008.

El Partido Laborista obtuvo una victoria aplastante el año pasado con el lema de “cambio” y la ira de los votantes hacia la administración conservadora, pero su porcentaje de votos fue históricamente bajo para un partido ganador, con un 35%.

En los meses siguientes, los laboristas han sido superados en las encuestas de opinión por el recientemente formado partido antiinmigración Reform UK. Muchos culpan a Reeves por las dificultades de su partido, especialmente por su decisión, anunciada en julio, de retirar un subsidio invernal de combustible a todos los ciudadanos, excepto los jubilados más pobres.

La protesta, que contribuyó al pobre desempeño de los laboristas en las recientes elecciones locales, llevó a Reeves a dar marcha atrás y elevar el umbral en el que los jubilados recibirán el subsidio.

Ella y el primer ministro Keir Starmer esperan que el cambio calme la ira y enfoque a los votantes en otros temas, como sus planes para mejorar los debilitados servicios públicos de Gran Bretaña.

Entre los muchos anuncios, Reeves dio un gran impulso de financiamiento al querido pero debilitado Servicio Nacional de Salud del país.

También anunció que el gasto en defensa aumentará en los próximos años y representará el 2,6% del producto nacional para 2027, más del 2,5% previamente anticipado. También aumentó el financiamiento para la vivienda social en 39.000 millones de libras durante la próxima década, ya que el gobierno apunta a cumplir su objetivo de construir 1,5 millones de nuevas viviendas para las próximas elecciones, que deben celebrarse a mediados de 2029. Sin embargo, algunos departamentos parecen haber sido perjudicados, en especial después de tener en cuenta la inflación. Entre ellos están la cultura, la Oficina de Asuntos Exteriores y la Oficina del Interior, que supervisa desde el alojamiento de solicitantes de asilo hasta la financiación de la policía. Reeves insistió en que todos sus planes cumplirán con sus reglas fiscales autoimpuestas, específicamente la de no endeudarse para financiar el gasto diario y reducir la deuda del país como porcentaje de la economía para el final de este parlamento. “Mis reglas fiscales no son negociables y son la base de la estabilidad y la inversión”, expresó. Dadas sus reglas, Reeves buscó caminar por una línea muy estrecha, ya que demasiado gasto aumentaría la perspectiva de aumentar los impuestos. Sin embargo, tras su gran presupuesto de aumento de impuestos el pasado octubre, centrado principalmente en las empresas, la canciller tiene muy poco margen de maniobra, especialmente porque el Partido Laborista ganó las elecciones con la promesa de no aumentar los impuestos sobre la renta o las ventas. Y con el crecimiento de la economía británica en niveles históricamente bajos, no se espera que la recaudación fiscal tenga un gran impulso. Reeves espera que sus planes de inversión puedan ayudar a cambiar esa situación. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.