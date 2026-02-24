Canciller de Irán afirma que acuerdo con EE. UU. está "al alcance de la mano" antes de conversaciones

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró este martes que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán está "al alcance de la mano" antes de las conversaciones de esta semana.

"Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos", dijo Araqchi en una publicación en X.

El ministro iraní afirmó que llegar a un entendimiento está "al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia".

Irán y Estados Unidos sostendrán el jueves un tercer ciclo de conversaciones sobre el programa nuclear en Ginebra, con la mediación de Omán.

El diálogo está marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio en las últimas semanas y las amenazas del presidente Donald Trump de lanzar un ataque si no se logra un acuerdo.

Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que responderá con fuerza ante cualquier hostilidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró el lunes que cualquier ataque, incluso limitado, "se considerará un acto de agresión".

En la publicación, Araqchi afirmó que Irán "bajo ninguna circunstancia desarrollará un arma nuclear", pero insistió en que el país tiene derecho a beneficiarse de la tecnología nuclear para fines civiles.

"Hemos demostrado que no nos detendremos ante nada para defender nuestra soberanía con valentía", añadió.