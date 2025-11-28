Canciller de México se ausentará temporalmente del cargo por una cirugía

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, dejará su cargo por "unas semanas" debido a una cirugía y regresará a sus funciones tras su recuperación, informó este viernes la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Como secretario de Relaciones Exteriores de Sheinbaum desde el inicio de su gobierno en octubre de 2024, el canciller ha manejado las relaciones con Estados Unidos en medio de las amenazas arancelarias y las presiones en materia de seguridad de Donald Trump.

"Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación", añadió la mandataria en la red social X.

Roberto Velasco, actual subsecretario para América del Norte, será el encargado de la cancillería.

De la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1999-2007), ha enfrentado momentos de tensión en la relación con Estados Unidos tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, como las redadas migratorias en ese país y los bombardeos estadounidenses a lanchas presuntamente utilizadas para el trasiego de drogas en aguas del Caribe y el océano Pacífico.

El reconocido médico especializado en psiquiatría de 74 años fue condecorado con el Premio Nacional de Ciencias en 2015 y se ha desempeñado como secretario de Salud (1994-1999) y embajador de México ante Naciones Unidas (2018-2023).

ai/lp/dga