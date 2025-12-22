Canciller de Panamá dice que tanquero interceptado por EE. UU. no siguió normas marítimas

CIUDAD DE PANAMÁ, 22 dic (Reuters) - El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dijo el lunes que un tanquero interceptado recientemente por Estados Unidos y que navegaba bajo bandera panameña no respetó las normas marítimas del país centroamericano y desconectó su instrumento de localización mientras salía de aguas venezolanas con un cargamento de crudo.

El canciller añadió en una entrevista televisiva que Panamá tomaría las medidas correspondientes, sin ofrecer más detalles.

Un país que proporciona su bandera a un buque listado oficialmente en su registro puede cancelar su matrícula si una investigación determina que no cumplió con las normas marítimas.

El superpetrolero Centuries, interceptado por la Guardia Costera estadounidense el sábado tras zarpar de Venezuela, enarbolaba bandera panameña.

