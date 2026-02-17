Canciller iraní afirma que hay acuerdo con EEUU sobre "líneas generales" para un pacto

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró este martes que la última ronda de conversaciones con Estados Unidos fue constructiva y se acordaron las "líneas generales" para un pacto.

"Al final, logramos alcanzar un acuerdo amplio sobre una serie de líneas generales, sobre cuya base avanzaremos y comenzaremos a trabajar en el texto de un posible pacto", declaró Araqchi a la televisión estatal tras las conversaciones en Ginebra, que calificó como "más constructivas" que el ciclo anterior, celebrado a principios de este mes.

El canciller afirmó que no se fijó una fecha para la siguiente ronda de diálogo.