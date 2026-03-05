Canciller iraní dice que EEUU "lamentará amargamente" el precedente que sentó al hundir una fragata

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ministro de Exteriores de Irán afirmó el jueves que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente el precedente que ha sentado” después de que un submarino estadounidense hundió una fragata iraní frente a la costa de Sri Lanka.

El comentario de Abbas Araghchi es la primera declaración oficial del gobierno iraní acerca del hundimiento del IRIS Dena en el océano Índico.

Araghchi hizo el comentario en la red social X y señaló que “Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas de las costas de Irán”.

“La fragata Dena, invitada de la Armada de India y que transportaba a casi 130 marineros, fue alcanzada en aguas internacionales sin previo aviso”, explicó en su mensaje. “Recuerden mis palabras: Estados Unidos llegará a lamentar amargamente el precedente que ha sentado”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.