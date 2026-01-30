Canciller iraní se dice dispuesto a negociación nuclear "en pie de igualdad"

Irán está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos si estas se dan "en pie de igualdad", indicó su canciller, Abás Araqchi, este viernes en Turquía

Araqchi se reunió con el canciller turco Hakan Fidan, quien busca evitar un eventual ataque de Estados Unidos en el vecino Irán, susceptible de desestabilizar la región

Es la primera visita al extranjero de Araqchi desde que estalló la oleada de protestas en Irán, ocurrida entre diciembre y enero y reprimida por el régimen

El viaje se produce en un contexto de máxima tensión para el gobierno iraní, dado el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en Oriente Medio, y la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución, su ejército de élite, en la lista de organizaciones terroristas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "espera no tener que utilizar" la fuerza naval contra Teherán, e Irán advirtió que atacaría "instantáneamente" a los portaviones y bases estadounidenses en la región en caso de ataque

"Si las negociaciones son justas y [se producen] en pie de igualdad, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar", declaró Araqchi este viernes desde Estambul

El canciller insistió en que Teherán "nunca ha buscado obtener armas nucleares", pero recalcó que las capacidades de defensa y los misiles iraníes "nunca serán objeto de negociación"

"La seguridad del pueblo iraní no incumbe a nadie más", señaló, y precisó que, de momento, "no se ha programado ningún encuentro" con los estadounidenses

Por su parte, Hakan Fidan consideró que la reanudación de ese diálogo nuclear es "vital para apaciguar las tensiones regionales" y apuntó que las conversaciones "también abrirán la vía a un levantamiento de las sanciones impuestas a Irán"

- Turquía trata de mediar -

Turquía, un miembro de la OTAN que mantiene unas sólidas relaciones con Irán, desea evitar una escalada militar a las puertas de su territorio, que podría desencadenar además un nuevo flujo de migrantes a través de los 550 km de frontera que comparte con la República Islámica

En este sentido, el ministro turco de Exteriores sostuvo que Estados Unidos debe resistir a la presión de Israel, aliado suyo, para que ataque a Irán

"Constatamos que Israel intenta convencer a Estados Unidos de lanzar un ataque militar contra Irán (...) esperamos que la administración estadounidense muestre sentido común", declaró Fidan

En las manifestaciones murieron más de 6.400 personas, según un balance de la oenegé Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), radicada en Estados Unidos