Canciller iraní se dice listo para alcanzar un acuerdo nuclear "tranquilizador" con EEUU

El canciller iraní se dijo este sábado dispuesto a alcanzar un acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio que tranquilice a Estados Unidos, aunque insistió en que dicha actividad es "un derecho inalienable" para Teherán.

"Estamos listos para alcanzar un acuerdo tranquilizador sobre el enriquecimiento" de uranio, que es "nuestro derecho inalienable y debe continuar", dijo Abás Araqchi, según unos fragmentos de una entrevista con el canal Al Jazeera publicados en su cuenta oficial de Telegram.

Al día siguiente de unas conversaciones con representantes estadounidenses en Omán, el diplomático iraní dijo que debería haber "pronto" una segunda ronda, en una fecha por determinar. Araqchi avisó al mismo tiempo de que atacarán "sus bases en la región" si Estados Unidos, que tiene una decena de buques de guerra desplegados en Oriente Medio, diera el paso de golpear territorio iraní.