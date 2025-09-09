Canciller iraní se reunirá en Egipto con el jefe del organismo nuclear de la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunirá en Egipto con el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el que Teherán suspendió toda cooperación en julio, informó la prensa estatal iraní.

"Durante un viaje a El Cairo, se celebrará una reunión con el director general del OIEA para concluir las negociaciones sobre un nuevo protocolo de interacción entre Irán y la Agencia" de la ONU, informó el lunes por la noche la agencia de noticias oficial Irna, citando al portavoz de la diplomacia iraní.

El medio estatal no precisó la fecha del encuentro entre el canciller y el diplomático argentino Rafael Grossi en Egipto.

Irán suspendió su cooperación con el OIEA tras una guerra de 12 días con Israel en junio, al acusarlo de no condenar los bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

También culpó en parte a esa agencia de Naciones Unidas por los ataques a sus plantas.

Israel afirma que lanzó los bombardeos para impedir que Irán desarrollara un arma atómica, una ambición que Teherán ha negado repetidamente.

