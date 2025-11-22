Canciller Merz dice que dejó claro en conversación con Trump el compromiso de Europa con Ucrania

JOHANNESBURGO, 22 de noviembre (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que dejó claro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una larga llamada telefónica el viernes por la noche que Europa necesita formar parte de cualquier proceso para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Las guerras no pueden ser terminadas por las grandes potencias por encima de las cabezas de los países afectados, dijo Merz, y añadió que la guerra solo puede terminar con el consentimiento de Ucrania y de Europa.

"Si Ucrania pierde esta guerra y posiblemente se derrumba, tendrá un impacto en la política europea en su conjunto, en todo el continente europeo. Y por eso estamos tan comprometidos con este asunto", comentó Merz tras la cumbre del G20 en Johannesburgo.

"Actualmente hay una oportunidad para poner fin a esta guerra, pero todavía estamos bastante lejos de un buen resultado para todos", añadió.

Merz dijo que también recordó a Trump cómo trató Rusia el Memorando de Budapest, un acuerdo de 1994 en el que Kiev renunció a su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad que resultaron insuficientes para disuadir a Rusia.

"Por eso ahora hay que dar otras garantías de seguridad, hay que llegar a otros acuerdos más fiables", añadió.

(Reporte de Miranda Murray; editado en español por Carlos Serrano)