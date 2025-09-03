Canciller Merz se reunirá con directivos de siderurgia y automoción para debatir medidas de apoyo

Fráncfort, Alemania, 3 sep (Reuters) - El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el miércoles que se reunirá próximamente con ejecutivos de los sectores siderúrgico y automovilístico en dos cumbres separadas para discutir cómo proporcionar apoyo en tiempos de altos costos y aranceles.

Merz, que no facilitó fechas, dijo que es absolutamente esencial reforzar la economía alemana, la tercera del mundo tras Estados Unidos y China, ante la creciente competencia del exterior.

"La industria siderúrgica alemana se encuentra en una situación difícil", comentó, citando los elevadísimos aranceles estadounidenses a la importación.

"Quiero que mantengamos la producción de acero en Alemania a largo plazo. Queremos discutir cómo podemos lograr este objetivo con los productores y los representantes de los trabajadores", agregó.

En cuanto al atribulado sector automovilístico, Merz indicó que la cumbre incluirá a los proveedores de automóviles, no sólo a los fabricantes, y añadió que los fabricantes de piezas están "sufriendo de forma masiva" la crisis de la industria.

(Reporte de Christoph Steitz; editado en español por Carlos Serrano)