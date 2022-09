Canciller México: Expondremos nuestro plan de paz a Ucrania

Naciones unidas (ap) — el ministro de relaciones exteriores de méxico marcelo ebrard dijo que se reunirá el jueves con su homólogo ucraniano dmytro kuleba para explicarle el plan de mediación que méxico propone con el objetivo de lograr la paz tras la invasión rusa de ucrania.

“Le quiero explicar esto (a Kuleba) y escuchar su punto de vista porque la mediación es comunicación”, dijo Ebrard a periodistas en la sede de la ONU.

El propio Kuleba confirmó el encuentro. “Discutiremos la propuesta”, declaró a la prensa.

Tras presentar el plan ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ebrard dijo que éste se enfoca en que un grupo de países fortalezca el papel de mediación que tiene el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres.

México propuso el jueves formalmente que el Consejo de Seguridad, la India y el Vaticano encabecen una negociación en busca de una tregua entre Rusia y Ucrania, una iniciativa que ya había adelantado y que no había tenido una recepción demasiado cálida en Ucrania.

Al preguntarle por eso, Ebrard admitió que Rusia también ha sido crítica del plan, pero que aún así vale la pena proponerlo.

"Se trata de darle densidad política a esto. Y alguien dirá ‘oiga pero la mediación no es posible’. Bueno pero si no hacemos el esfuerzo y no presionamos...No basta con condenar (la guerra). Tenemos que fortalecer el papel de la ONU en una posible mediación," dijo Ebrard.

El canciller presentó el plan durante una sesión especial del Consejo para tratar el tema de la invasión rusa a Ucrania, en la que el canciller criticó de paso la inoperancia de ese cuerpo.

Ebrard dijo que México reconocía el liderazgo de Guterres en la búsqueda de soluciones para el conflicto y que, con el fin de “fortalecer sus esfuerzos de mediación”, proponía la “la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de estado y de gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi (primer ministro de la India) y su santidad, el papa Francisco”.

“El objetivo”, agregó, “seria generar nuevos mecanismos para el diálogo y espacios complementarios para la mediación, que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera.”

“Es tiempo de actuar”, señaló. “Resignarse a la guerra es ir siempre a un precipicio”.

Una primera reacción a la iniciativa, por parte de Ucrania, sin embargo, no fue positiva.

“Es un plan ruso”, dijo en un tuit Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy, cuando circuló por primera vez la propuesta. Acto seguido se preguntó si la idea es “mantener a millones bajo ocupación, aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.

México ha condenado la invasión rusa de Ucrania, pero mantiene una postura un tanto ambigua. Ebrard dijo que la invasión constituía “un flagrante quebrantamiento a lo establecido en la carta de la ONU”, con consecuencias gravísimas sobre todo para la sociedad civil. Al mismo tiempo, sin embargo, sostiene que el envío de armas a Ucrania y las sanciones a Rusia solo agravan el conflicto.

México no se sumó a las sanciones y pide soluciones basadas en el diálogo y en consideraciones humanitarias.

Ebrard dijo que la ONU no estaba haciendo lo suficiente y que el Consejo de Seguridad ha tenido un solo pronunciamiento público desde el inicio del conflicto.

“No es admisible la indiferencia”, expresó el canciller. “El Consejo de Seguridad no fue capaz de cumplir con su responsabilidad esencial. Las causas por la que este Consejo se puede volver disfuncional son conocidas. Corregirlas depende de nosotros”.

Ebrard dijo a periodistas el jueves que su país no propone el plan convertirse en el foco de atención.

“México no aspira a un papel estelar o a tratar de resolver el problema por si solo. No es la idea. La idea es facilitar la mediación,” dijo el canciller.

—-

María Verza y Chris Sherman colaboraron desde la Ciudad de México.