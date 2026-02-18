Canciller ruso dice a ministro cubano que EEUU debería negociar y no imponer un bloqueo naval

MOSCÚ, 18 feb (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comunicó el miércoles a su par cubano, Bruno Rodríguez, que Moscú está instando a Estados Unidos a no imponer un bloqueo naval total a la isla y que aboga por la negociación.

Lavrov, que calificó a Cuba de "país hermano", habló al inicio de las conversaciones en Moscú con Rodríguez. Se espera que el ministro cubano se reúna más tarde el miércoles con el presidente Vladimir Putin.

"Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, pedimos a Estados Unidos que demuestre sentido común y responsabilidad y se abstenga de llevar a cabo sus planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad", dijo Lavrov.

"Rechazamos categóricamente las acusaciones infundadas contra Rusia y Cuba y nuestra cooperación, que supuestamente suponen una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otra persona".

Rusia ha afirmado que está haciendo todo lo posible para ayudar a Cuba a capear el intento de Estados Unidos de privar a la isla de petróleo, pero se ha mostrado cauta a la hora de explicar exactamente cómo, pese a que el embajador de Moscú en La Habana dijo este mes que "suponía" que Rusia seguiría suministrándole petróleo.

Lavrov dijo que cualquier diferencia entre Washington y La Habana debería resolverse a través de lo que denominó "un diálogo de respeto mutuo" y dijo que Cuba estaba preparada para "negociaciones honestas".

