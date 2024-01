Por Thomas Escritt

BERLÍN, 11 ene (Reuters) - El canciller alemán, Olaf Scholz, instó a los demócratas a oponerse a los "fanáticos" de extrema derecha tras conocerse que miembros del partido Alternativa para Alemania asistieron a una reunión en la que se habló de expulsar a ciudadanos de origen étnico extranjero.

La AfD no negó que dos de sus políticos de alto rango asistieran a la reunión de noviembre en una villa cerca de Berlín, donde el influyente ultraderechista Martin Sellner esbozó planes para la "emigración" de personas "no asimiladas" con ciudadanía alemana fuera del país, pero aseguró que los planes no forman parte de la política del partido.

La noticia de la reunión provocó indignación, y los críticos establecieron comparaciones entre las propuestas de la reunión de deportar a personas a un "estado modelo en el norte de África" y el plan inicial de los nazis de deportar a los judíos europeos a Madagascar antes de optar por el asesinato en masa.

"Protegemos a todos, sin importar el origen, el color de la piel o lo incómodo que resulte alguien para los fanáticos con fantasías de asimilación", escribió Scholz en la red social X el jueves. "Aprender de la historia es algo más que hablar de boquilla. Los demócratas deben permanecer unidos".

La AfD está subiendo como la espuma en las encuestas antes de las elecciones regionales y europeas de este año, alentada por unas finanzas públicas muy limitadas y unos servicios estatales lastrados por el aumento de la inmigración.

En respuesta, todos los partidos se han comprometido a tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, un enfoque que no ha hecho sino dar más visibilidad a la política emblemática de la AfD.

Lejos de sentirse avergonzado por la reunión, Maximilian Krah, principal candidato del partido a las elecciones al Parlamento Europeo de noviembre, reafirmó la promesa del partido de deportar a los inmigrantes ilegales.

"En 2022, 2,7 millones de personas emigraron a Alemania", escribió en X. "¡Eso está destruyendo nuestro país! Solo la AfD lo detendrá y organizará su retorno".

(Editado en español por Carlos Serrano)