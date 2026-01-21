Canciller uruguayo confía en que justicia europea dé visto bueno a acuerdo con Mercosur

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, dijo este miércoles que la decisión del Parlamento Europeo de remitir a la justicia el acuerdo que firmaron con el Mercosur el sábado es un "tropezón" que ambos bloques superarán.

Los eurodiputados aprobaron la medida en una ajustada votación con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones para que el Tribunal de Justicia del bloque analice si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados de la UE.

Lubetkin dijo que hablarán con las máximas autoridades europeas en los próximos días para entender el alcance de la medida y basado en antecedentes de casos similares auguró que "finalmente el Tribunal de Justicia ratifique lo que se firmó el sábado", en Paraguay.

Estos "tropezones nos tienen que dar más fuerza para que este sea el primer país que ratifique el acuerdo (...) antes de mediados de año", agregó el jefe de la diplomacia de Uruguay en rueda de prensa en Montevideo, en alusión a una aprobación del pacto por parte del parlamento local.

La decisión europea demorará cualquier aplicación del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional y parcialmente.

El acuerdo que se negociaba desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) crearía un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.