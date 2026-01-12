Canciller venezolano, 'acordamos agenda bilateral con Tajani'

(V. 'Tajani, innalzare relazioni con Caracas...' delle 12.25) (ANSA) - CARACAS, 12 GEN - El gobierno venezolano confirmó su acuerdo con Italia para elevar sus respectivas misiones diplomáticas al rango de embajador.

El canciller venezolano, Yván Gil, anunció la noticia en su cuenta oficial X, informando de una conversación telefónica con el canciller Antonio Tajani, durante la cual acordaron una "agenda de trabajo bilateral".

"Abordamos el estado de las relaciones diplomáticas entre Italia y Venezuela y acordamos trabajar en una agenda bilateral.

En este contexto, acordamos elevar nuestras misiones diplomáticas al rango de embajador, y en los próximos días haremos anuncios y estableceremos contactos al respecto", escribió Gil.

El acuerdo surge tras las tensiones de enero de 2025, cuando Caracas redujo el personal diplomático de algunos países europeos, incluida Italia.

Gil también explicó que le había explicado a Tajani los "recientes ataques contra Venezuela, que han causado cientos de muertes de civiles y militares", calificándolos de "flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

El diplomático ministro venezolano también expresó "el profundo respeto del pueblo venezolano y de la comunidad inmigrante italiana residente en Venezuela por los lazos históricos y culturales que nos unen". (ANSA).