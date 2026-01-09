LA NACION

Canciller venezolano dice se reunió con el embajador ruso en Caracas

CARACAS, 9 ene (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo el viernes que el Gobierno se reunió con el embajador ruso en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, quien expresó su apoyo tras la agresión estadounidense que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

"Coincidimos en la importancia de defender conjuntamente el diálogo, la diplomacia y el respeto a las normas internacionales y a la soberanía de los pueblos como las únicas vías para fomentar relaciones bilaterales e internacionales constructivas. Seguimos trabajando la agenda de cooperación entre ambos países", escribió Gil en su cuenta de X.

