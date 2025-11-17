Cancilleres de Brasil y Paraguay acuerdan retomar negociaciones sobre hidroeléctrica Itaipú

ASUNCIÓN, 17 nov (Reuters) - Los cancilleres de Brasil y Paraguay acordaron el lunes en Asunción retomar las negociaciones sobre el Anexo C del tratado de la hidroeléctrica Itaipú, de propiedad conjunta, en la primera quincena de diciembre.

El Anexo C establece las bases financieras para la operación y la venta de energía de la central, la mayor generadora de energía hidroeléctrica del mundo, y los países acordaron renegociar sus términos a partir del 2023, cuando el tratado cumplió 50 años.

Las negociaciones se habían interrumpido en abril, después de que Paraguay denunciara un supuesto espionaje de parte de la Agencia de Inteligencia Brasileña.

Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países anunciaron la reanudación de las conversaciones durante una visita del canciller brasileño, Mauro Vieira, a Asunción.

"He recibido las explicaciones ofrecidas por el canciller (...) y manifiesto que el gobierno del Paraguay da por concluido el asunto", dijo el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en rueda de prensa.

Itaipú es un proyecto binacional y cada país tiene derecho a la mitad de su producción. Sin embargo, Brasil consume la mayor parte de la energía generada por la planta, mientras que Paraguay vende una gran parte de su excedente a distribuidores brasileños.

(Reporte de Daniela Desantis. Editado por Javier Leira)