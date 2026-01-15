Cancilleres de Chile y Bolivia suscriben múltiples acuerdos

Tras finalizar la cita el canciller Van Klaveren destacó que la presencia en Chile de Aramayo "marca un hito en nuestra relación bilateral, porque en el pasado no ha sido frecuente un encuentro entre cancilleres de Chile y de Bolivia… refleja un camino que hemos emprendido ambos países y en los cuales la Cancillería ha estado empeñada hace ya muchos años".

Añadió que en adelante "se abren grandes posibilidades" en la relación bilateral, en el ámbito económico, comercial, político y cultural.

"Creo que también en términos de relaciones humanas -afirmó-. Aquí hay una relación que se está construyendo paso a paso y creemos que es muy significativo el gesto que ha tenido el gobierno boliviano, que lleva prácticamente dos meses en el poder, de enviar a su más alto representante de Cancillería a Chile", señaló aludiendo a la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El canciller Aramayo reconoció que "hemos tenido un avance sustantivo que se logra realmente en un plazo muy corto… hemos recibido una respuesta muy ágil, muy efectiva y muy eficiente de la institucionalidad chilena que hoy nos ha permitido discutir una agenda de nueve puntos que ha sido sustantiva".

Destacó también "el trabajo entre los equipos técnicos" que permitió "coronar hoy la firma de una serie de acuerdos que van desde el tema migratorio, el tema comercial, de poder potenciar juntos el turismo entre ambos países", precisó.

La aprobación en el Congreso chileno de un acuerdo de homologación de licencias de conducir y de exención de Visas Diplomáticas para funcionarios chilenos y bolivianos fue particularmente agradecida por el canciller Aramayo.

"No hay palabras para expresar cuán felices nos sentimos, a nombre de todo el pueblo boliviano, con esto que se nos acaba de comunicar. Es un regalo y queremos hacer extensivo el saludo no solamente a la Cancillería, sino también a la Asamblea Legislativa chilena", señaló. (ANSA).