Cancilleres de Colombia y Perú se reúnen en medio de tensiones por isla fronteriza

BOGOTÁ (AP) — Los cancilleres de Colombia y Perú se reunieron el jueves en Bogotá confirmando una reunión de la comisión de inspección fronteriza a realizarse en septiembre en la que se espera sea tratada una disputa fronteriza que mantienen ambos países por una pequeña isla en el río Amazonas.

En un comunicado conjunto indicaron que la reunión bilateral se enmarcó en un “ambiente de cordialidad y respeto”, la voluntad de mantener el diálogo y relaciones de amistad.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, se reunió con su homólogo peruano Elmer Schialer Salcedo en el marco de la cumbre de países amazónicos que se realiza en Bogotá y en la que se discute el cuidado de la selva.

“Los ministros coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común”, afirmó la Cancillería.

Según Colombia, se realizará una reunión de la comisión para la inspección de la frontera peruano colombiana entre el 11 y 12 de septiembre en Lima. Se trata de una instancia en la que el gobierno colombiano ha pedido que se discuta a cuál país corresponde la isla Santa Rosa, que no había emergido para 1929 cuando ambos países hicieron la última repartición de islas en su frontera.

El reclamo de Colombia sobre la isla que Perú reivindica como parte de su territorio ha generado tensiones diplomáticas entre los dos países vecinos.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo un acto simbólico en Leticia —vecina de la isla— en el que advirtió a Perú que está dispuesto a instaurar una demanda internacional en caso de que no lleguen a un acuerdo.

Mientras que la presidenta peruana, Dina Boluarte, visitó la isla y afirmó que la soberanía de su país sobre la isla “no está en discusión”.

Llamada del lado peruano isla Santa Rosa, con unos 3000 vecinos distribuidos en más de 10 aldeas y más de 27 kilómetros cuadrados, se ubica en cercanías de Leticia, en el lado colombiano.

La isla, que ha tomado relevancia por la disputa diplomática, no tiene servicios médicos y sus habitantes no gozan de agua potable de manera permanente, por lo que se desplazan hacia Tabatinga, en Brasil, o Leticia para algunos servicios básicos.