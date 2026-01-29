Cancilleres de Ecuador y Colombia se reúnen en medio de guerra arancelaria

Las cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron por primera vez tras las tensiones desatadas por una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo, informó el jueves el ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

Los países se castigaron mutuamente con aranceles de 30%, luego de que el presidente Daniel Noboa acusara a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. La disputa se intensificó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

"Existe un diálogo entre cancilleres de los dos países, donde el Ecuador ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello", señaló la cancillería ecuatoriana en un mensaje enviado a periodistas. Quito no precisó cuándo se reunieron los ministros, que se encuentran en Panamá para el foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).