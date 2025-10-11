Cancilleres de Egipto y Estados Unidos coordinan los preparativos de la cumbre sobre Gaza

Los jefes de la diplomacia de Egipto y Estados Unidos abordaron el sábado los preparativos de una cumbre en Sharm el Sheij, Egipto, en la que se discutirá la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo egipcio Abdel Fatah al Sisi copresidirán esa cumbre, en la que participarán también otros dirigentes, indicó el sábado en un comunicado el ministerio egipcio de Relaciones exteriores, sin confirmar la fecha.

El presidente francés Emmanuel Macron viajará el lunes a Egipto para abordar con otros asistentes "las próximas etapas de aplicación del plan de paz", informó el sábado la presidencia francesa.

El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni, también son esperados en Egipto.

El viernes, el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelatty, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hablaron sobre los preparativos de la reunión, en especial "la participación internacional en la cumbre de Sharm el Sheij, así como la aplicación de la primera fase del acuerdo de cese el fuego".

Este acuerdo, alcanzado en Egipto, fue elaborado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según el acuerdo de alto al fuego, Israel debe excarcelar a 250 presos palestinos, incluidos algunos que cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales, y Hamás tiene hasta el lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, algunos vivos y otros fallecidos en cautiverio.

Otros 1700 palestinos, detenidos por el ejército israelí durante operaciones militares en Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, también serán liberados como parte del acuerdo de alto el fuego.

El presidente estadounidense anunció que se entrevistará con "muchos dirigentes" en Egipto el lunes para discutir sobre el futuro de Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

Con Estados Unidos y Catar, Egipto desempeñó un papel determinante en las negociaciones que condujeron al acuerdo de cese el fuego.

