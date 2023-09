NUEVA YORK (AP) — El balneario de Cancún será la sede de las Finales de la WTA, la segunda ocasión que México alberga el torneo con las mejores jugadoras de la temporada en el tenis mexicano.

La WTA finalmente encontró un escenario para su torneo de fin de curso que ha cambiado de ciudad repetidamente en los últimos años. La gira femenina hizo el anuncio el jueves, horas antes de las semifinales del cuadro de mujeres del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

Las Finales se disputarán entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, reuniendo a las ocho primeras del ranking de sencillos, así como los ocho mejores equipos de dobles.

El anuncio tardó en confirmarse en medio de las conjeturas de que Arabia Saudí podría acabar como el escenario. Los saudíes han estado invirtiendo mucho en diversos deportes y recientemente alcanzaron un acuerdo con el circuito masculino de tenis para ser anfitriones — en Yeda — del torneo de Next Gen con los mejores jugadores Sub21.

Hace dos años, la ciudad mexicana de Guadalajara emergió de emergencia como anfitriona del torneo en relevo de Shenzen, China, debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus.

“Cancún es un destino magnífico y estamos impacientes para que el mundo del tenis experimente su belleza”, dijeron los organizadores mexicanos, GS Sports Management, citados en el anuncio de la WTA.

Cancún, en el Caribe mexicano, implica otra larga travesía para la élite del tenis femenino. Las finales de la Copa Billie Jean King, torneo de selecciones que organiza la Federación Internacional de Tenis, se disputará en Sevilla, España, a partir del 7 de noviembre.

Hace un año, la decisión de llevar las Finales de la WTA a Fort Worth, Texas, se anunció recién en septiembre.

En ese momento, la número uno mundial Iga Swiatek se quejó de la sede y la fecha — el torneo acabó en Forth Worth un día antes del comienzo de la Copa Billie Jean King Cup en Glasgow, Escocia, diciendo que era un error. Jugó en Forth Worth, pero no fue a Glasgow. “Esta situación no es buena para nuestra salud y puede provocar lesiones”.

Las Finales de la WTA iba a disputarse en Shenzen hasta 2030. Con la pandemia, el torneo fue cancelado en 2020 y se mudó a Guadalajara en 2021. Fort Worth fue la sede el año pasado cuando la gira suspendió todos sus torneos en China por la situación de la jugadora Peng Shuai, una campeona de Grand Slam en dobles que acusó a un alto cargo del gobierno de haberla violado.

La gira anunció en abril que se levantaría el boicot a China, pero al actualizar el calendario de 2023 en junio para incluir los torneos en el país no se incluyó una sede para las Finales de la WTA.

“La WTA sopesó una serie de ofertas competitivas a través de un proceso exhaustivo, en estrecha consulta con el Consejo de Jugadoras de la WTA”, dijo la gira en su anuncio sobre Cancún. “Las elecciones de sedes y asociaciones se basan en múltiples factores, incluida la logística de las jugadoras, la accesibilidad a los viajes, la capacidad de las sedes y el compromiso de apoyar y exhibir el tenis femenino”.