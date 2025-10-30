Candidata a directora de Salud Pública de Trump entra en trabajo de parto antes de audiencia

NUEVA YORK (AP) — La audiencia ante el Senado de la candidata a directora de salud pública del presidente Donald Trump, la doctora Casey Means, fue pospuesta porque ella entró en trabajo de parto, dijo el jueves un portavoz del comité de salud del Senado.

La noticia llegó apenas unas horas antes de la comparecencia virtual ante el comité que Means, de 38 años y embarazada de su primer hijo, tenía prevista para su audiencia de confirmación. Hasta el momento, no se sabe cuándo se reprogramará la audiencia.

“Todos estamos felices por la doctora Means y su familia”, afirmó Emily Hilliard, subsecretaria de prensa del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “Esta es una de las pocas veces en la vida en que es fácil solicitar la reprogramación de una audiencia en el Senado”.

Se esperaba que Means, médica educada en Stanford que adquirió popularidad como influencer de bienestar tras desilusionarse con la medicina tradicional, compartiera su visión para acabar con las enfermedades crónicas al abordar sus causas fundamentales, una idea que coincide con el mensaje de Hacer que Estados Unidos sea Saludable de Nuevo (MAHA, por sus siglas en inglés), propuesto por su aliado cercano, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr.

También se esperaba que la autora y emprendedora defendiera su credibilidad en medio de preocupaciones sobre su formación y sus posibles conflictos.

Como la médica principal de la nación, la directora de salud pública es un referente para los estadounidenses y los funcionarios de salud en temas de salud pública. Si es confirmada, Means representará a un gobierno que ya ha transformado el panorama de la salud pública al pedir un mayor escrutinio de las vacunas, el suministro de alimentos de la nación, los pesticidas y los medicamentos controlados.

Means no tiene experiencia en el gobierno, y su licencia para ejercer como médica está inactiva. Aunque asistió a la escuela de medicina en la Universidad de Stanford, en 2018 abandonó su programa de residencia quirúrgica en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon. Posteriormente dijo que la razón de su retiro fue su creencia de que el sistema de salud estaba roto y era explotador.

Luego, se centró en enfoques alternativos para abordar lo que ha descrito como una disfunción metabólica generalizada impulsada en gran medida por una mala nutrición y una sobreabundancia de alimentos ultraprocesados.

Es cofundadora de Levels, una aplicación de seguimiento de nutrición, sueño y ejercicio que también puede ofrecer información a los usuarios a partir de análisis de sangre y monitores continuos de glucosa.

Sus revelaciones de información financiera muestran que ha ganado cientos de miles de dólares promoviendo productos de salud y bienestar, como suplementos especiales de semillas de albahaca, tés y elixires, productos probióticos y un servicio de entrega de comidas preparadas.

Una investigación de The Associated Press encontró que, al recomendar estos productos, en ocasiones no reveló que podría beneficiarse o sacar provecho de las ventas.

En una declaración de ética, Means dijo que, si es confirmada para el cargo por el pleno del Senado, dejará su puesto en Levels y renunciará o venderá acciones y opciones de participación en la empresa. También se comprometió a dejar de trabajar para Rupa, una empresa de trabajo de laboratorio especializado para la cual desarrolló un curso en línea. Aunque puede seguir recibiendo pagos de regalías de su libro “Good Energy”, no lo promoverá, según la declaración.

En el documento también señaló que “no adquirirá ningún interés financiero directo en entidades listadas en la lista de tenencias prohibidas de la Administración de Alimentos y Medicamentos”.

Como directora de salud pública, Means supervisaría a 6000 miembros del Cuerpo de Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y podría emitir advertencias sobre amenazas a la salud pública.

Se encargaría de ayudar a promover la extensa agenda MAHA de Kennedy, que llama a eliminar miles de aditivos y químicos de los alimentos en Estados Unidos, erradicar los conflictos de interés en las agencias federales e incentivar alimentos más saludables en los almuerzos escolares y otros programas de nutrición.

También tendría la libertad de usar su puesto para abogar sobre temas relacionados con la vacunación, aunque no tendría un papel en la creación o implementación de políticas de vacunas. Means ha evitado en gran medida las opiniones controvertidas y desacreditadas de Kennedy sobre las vacunas, pero ha pedido más investigaciones sobre su seguridad.

La nominación de la primera candidata del presidente Donald Trump para el puesto de directora de salud pública, la excolaboradora médica de Fox News Janette Nesheiwat, fue retirada después de que fuera criticada por los aliados del presidente republicano.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.