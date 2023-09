Por Alexandra Valencia

QUITO, 1 sep (Reuters) - La candidata a la presidencia de Ecuador, Luisa González, quien ganó los comicios en la primera vuelta, dijo el viernes que su vida estaba amenazada, por lo que usará un chaleco antibalas y tendrá la protección de las Fuerzas Armadas del país.

La violencia y el crimen han aumentado en las calles y prisiones de Ecuador, mientras el gobierno lucha contra un derramamiento de sangre que culpa a disputas de las bandas vinculadas con el narcotráfico y la delincuencia común.

La contienda electoral en curso, que realizará una segunda vuelta el 15 de octubre, se vio ensombrecida por el asesinato del candidato anticorrupción Fernando Villavicencio, un hecho que aún está bajo investigación.

"Me he visto en la obligación de usar chaleco antibalas y de aceptar el ofrecimiento del gobierno de que las Fuerzas Armadas también me brinden seguridad", dijo González en una reunión con operadores turísticos de Otavalo, en la provincia de Imbabura.

"Es lamentable tener que hacer una campaña política en una situación en la que asesinaron un candidato y en la que hoy yo recibo amenazas contra mi vida al ser la candidata más opcionada a llegar a la presidencia de la República", agregó González.

La capital incluso fue sacudida por dos coches bomba la noche del miércoles, en actos de violencia que según las autoridades podrían estar relacionados con operativos de control dentro de las cárceles, incluido traslados de reos.

La Fiscalía General de Ecuador abrió una investigación contra un ciudadano que habría asegurado poseer bombas para atentar contra la vida de González, según un comunicado de su partido, Revolución Ciudadana.

González, una protegida del expresidente Rafael Correa que ha prometido revivir sus programas sociales, obtuvo un apoyo del 33,6% en una elección de primera vuelta el mes pasado. Se enfrentará en el balotaje con el joven empresario Daniel Noboa, quien quedó segundo en la primera vuelta.

La candidata dijo que en caso de ser elegida declarará el estado de emergencia al sector de seguridad y dispondrá de manera inmediata de 500 millones de dólares para fortalecer con equipamiento a la fuerza pública.

