Candidata oficialista a presidencia de Honduras pide anular los comicios por manipulación del conteo

TEGUCIGALPA (AP) — La candidata del partido que gobierna Honduras, Rixi Moncada, pidió el domingo la nulidad de las elecciones presidenciales en el país alegando una manipulación del sistema de conteo y presiones a la población durante los comicios, sin presentar pruebas.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso”, expresó la candidata de la formación de izquierda Libertad y Refundación (Libre) mientras leía un comunicado de su partido.

Los datos parciales publicados por el momento sitúan a Moncada en tercer lugar, muy por detrás de dos candidatos conservadores. El proceso de conteo lleva paralizado desde el viernes, lo que ha producido inquietud entre los hondureños.

Moncada afirmó que se había adulterado la soberanía nacional porque el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) fue manipulado en su código fuente.

“Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad”, expresó sin demostrar pruebas.

La misma denuncia fue realizada más temprano en conferencia de prensa por el consejero oficialista del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, también sin presentar pruebas. Moncada afirmó que eso demostraba la violación en los módulos de “escrutinio de divulgación y escrutinio de procesamiento de actas”.

Incertidumbre por un conteo paralizado

Los hondureños votaron el domingo 30 de noviembre para elegir al nuevo presidente, tres designados presidenciales o vicepresidentes, 128 diputados propietarios e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

Tras un conteo preliminar que comenzó con el cierre de urnas, el proceso permanece paralizado desde el viernes debido a “problemas técnicos” en el sistema de escrutinio, según las autoridades electorales, lo que ha generado suspicacia en el proceso e incertidumbre entre la población.

De acuerdo con los datos parciales, los dos candidatos en cabeza son Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, que a la fecha lleva el 40,19% de los votos y Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, que obtiene el 39,49%. Moncada habría obtenido apenas el 19,3% de los votos, según los datos parciales.

Asfura y Nasralla han respetado el llamado del órgano electoral a no declararse ganadores, aunque aseguran tener todas las actas y ambos han dicho que se consideran triunfadores.

En otra conferencia de prensa casi simultánea a la de Moncada, las consejeras del CNE Ana Paola Hall y Cosette López anunciaron que se reiniciaría el sistema de divulgación de actas. Ochoa no estaba presente en esa intervención, y las funcionarias no mencionaron las acusaciones de manipulación.

La Organización de Estados Americanos en un comunicado llamó al CNE a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados.

Sin embargo, el CNE tiene un máximo de 30 días para emitir una declaratoria final sobre el ganador de los comicios, tiempo en el cual debe realizar todo el proceso de conteo, procesamiento y subsanación.

Libre anuncia movilizaciones

Moncada afirmó que en el marco del proceso electoral se enviaron millones de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo con recortar las remesas que llegan desde Estados Unidos, para que no votaran por ella.

Trump otorgó días antes de la elección su respaldo a Asfura, diciendo que era el único candidato con el que podía trabajar. También indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía una sentencia de 45 años por narcotráfico en una prisión federal estadounidense.

La candidata oficialista condenó el indulto a Hernández y pidió que las autoridades hondureñas lo procesaran por crímenes contra el territorio a través de la ZEDE (Zonas Especiales de Desarrollo Económico) y por violar la Constitución por reelección ilegal.

Libre, por unanimidad, también ordenó a sus candidatos electos en cualquiera de los niveles electivos a no integrar ningún organismo sin autorización del partido.

Moncada manifestó que “el partido Libre desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en la transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso”.

También convocó a una asamblea extraordinaria para el sábado 13 de diciembre para tomar acciones contra lo que consideran elecciones fraudulentas.

“La máxima autoridad del partido Libre es su asamblea nacional extraordinaria convocada para el próximo sábado 13 de diciembre. Se convoca a movilizaciones, asambleas locales, departamentales, protestas, paros y plantones”, confirmó.

En la conferencia estuvo la diputada Hortencia Zelaya Castro, hija de la presidenta Xiomara Castro y del coordinador de Libre, el también expresidente Manuel Zelaya derrocado en un golpe de Estado en 2009, quien anunció tomas y plantones en el país.